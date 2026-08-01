Tout juste rentrés dans leur commune qui avait été évacuée pendant le mégafeu de Gironde, plusieurs dizaines d'habitants de Saint-Jean-d'Illac, préservé des destructions, ont applaudi, vendredi, pompiers et bénévoles pour les remercier de leur travail.
Mégafeu: vivats, klaxons... La gratitude des habitants envers les pompiers
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