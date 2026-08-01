"C'est un combat âpre de l'ensemble des sapeurs-pompiers (...) mais le dispositf fonctionne", affirme le préfet du Var Simon Babre lors d'un point presse. Le nouvel incendie qui touche ce département du sud-ouest de la France est toujours actif mais contenu.
Var: le dispositif pour contenir le feu "fonctionne" pour l'instant (préfet)
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