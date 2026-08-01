Le nouvel incendie qui touche le Var "reste actif" samedi en fin de matinée, mais la progression du feu, qui a parcouru environ 1.250 hectares, a été contenue, a annoncé la préfecture.
Incendies en France: nouvel embrasement dans le Var
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