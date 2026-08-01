Un peu à l'écart de l'imposant hôpital de Corbeil-Essonnes, soignants et enquêteurs travaillent ensemble dans l'unité d'accueil pour enfants en danger (Uaped) pour prendre en charge et recueillir la parole d'enfants victimes ou témoins de violences.
Dans un hôpital de l'Essonne, une unité à l'écoute des enfants maltraités
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