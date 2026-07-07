Marine Le Pen, condamnée en appel au procès des assistants d'eurodéputés RN mais éligible à la présidentielle de 2027, a quitté mardi la salle d'audiene sans faire de déclaration après l'annonce de la décision.
Marine Le Pen, condamnée en appel est éligible à la présidentielle
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