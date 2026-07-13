Jannik Sinner garde sa couronne. L’Italien a remporté Wimbledon pour la deuxième année consécutive après sa victoire en cinq sets contre l’Allemand Alexander Zverev, vainqueur de Roland-Garros début juin. C’est le 5e titre en Grand Chelem pour Sinner, le premier cette année, qui renforce un peu plus sa place de n°1 mondial.
Jannik Sinner conserve son titre à Wimbledon après sa victoire Alexander Zverev
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