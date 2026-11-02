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Afrique du Sud : l’ANC face au mécontentement des électeurs aux municipales

information fournie par France 24 02/11/2026 à 23:31

Dans cette édition, direction l’Afrique du Sud, où les électeurs votent ce mercredi pour renouveler leurs conseils municipaux. Reportage à Mandela Bay, dans la province du Cap-Oriental, à la veille du scrutin.

En RDC, l’incarcération de l’opposant Prince Epenge à la prison de Makala ravive les tensions entre le pouvoir et l’opposition, qui se disent tous deux ouverts au dialogue.

Enfin, cap sur les JOJ Dakar 2026, au Sénégal, avec un focus sur la natation, un sport qui attire de plus en plus d’adeptes en Afrique.

Municipales 2026
Sport

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