La France assure n'avoir cédé "à aucune pression" qui expliquerait que l'Afrique du Sud ne soit pas invitée au sommet du G7 en juin à Evian, affirme le chef de la diplomatie française, défendant "un choix cohérent". SONORE
Afrique du Sud écartée du G7: Paris n'a "cédé à aucune pression" (Barrot)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro