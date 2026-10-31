Les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à Bordeaux (Gironde), à l'issue d'une manifestation qui a rassemblé 11.000 participants selon la police, durant cette nouvelle journée de mobilisation pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics.
Acte III de la mobilisation sociale : fin de manifestation tendue à Bordeaux
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