Absent du groupe du PSG face à Tottenham, Donnarumma s'éloigne de Paris

information fournie par France 24 12/08/2025 à 10:49

Non convoqué par Luis Enrique dans le groupe qui part en Italie affronter Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d'Europe, l'avenir du gardien du PSG semble s'écrire loin de Paris. Arrivé en 2021 et héroïque lors de la dernière campagne de Ligue des champions, l'Italien de 26 ans pourrait rebondir en Premier League.

