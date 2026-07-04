Voitures et vans aux vitres teintées ont déferlé vendredi après-midi au Madison Square Garden, en plein coeur de New York, pour les festivités du mariage de la popstar Taylor Swift et du footballeur américain Travis Kelce.
A New York, l'heure du mariage pour Taylor Swift et Travis Kelce
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