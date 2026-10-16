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À Lille, des lycéens dénoncent des gardes à vue pour les "faire taire"

information fournie par AFP Video 16/10/2026 à 15:56

Huit heures de garde à vue pour une accusation de tentative de feu de poubelles, 22 heures pour des slogans anti-police: des lycéens mineurs arrêtés lors de manifestations dénoncent des passages en cellule destinés selon eux à les intimider.

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