Huit heures de garde à vue pour une accusation de tentative de feu de poubelles, 22 heures pour des slogans anti-police: des lycéens mineurs arrêtés lors de manifestations dénoncent des passages en cellule destinés selon eux à les intimider.
À Lille, des lycéens dénoncent des gardes à vue pour les "faire taire"
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