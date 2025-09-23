Perchées à 40 mètres dans une tour de l'opérateur TDF, des caméras surveillent la forêt de Fontainebleau. Leur rôle : prévenir les départs de feux de forêt, grâce à l'intelligence artificielle dont elles sont équipées.
À Fontainebleau, une IA sobre en énergie s'entraîne à détecter les feux de forêt
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro