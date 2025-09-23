L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, devenant le sixième Français à recevoir la récompense suprême.
Dembélé, sixième Ballon d'Or français après Kopa, Platini, Zidane, Papin et Benzema
