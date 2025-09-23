Depuis cet été, des pluies de mousson exceptionnellement intenses frappent le nord de l’Inde et le Pakistan, provoquant des centaines de décès. Dans le Pendjab, province la plus touchée, près de 4 millions de personnes ont été déplacées. Ces inondations ont été aggravées par l’ouverture des barrages en Inde. Reportage au Pakistan de Shahzaib Wahlah.
Pakistan - Inde : dans le Pendjab, les inondations attisent la colère des habitants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro