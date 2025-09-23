Emmanuel Macron a reconnu lundi au nom de la France l'Etat de Palestine. Le président français a toutefois conditionné l'établissement d'une ambassade à la libération des otages détenus par le Hamas.
ONU: La France reconnaît "l'Etat de Palestine", déclare Macron
