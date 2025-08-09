 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

20 ans de prison ferme pour Succès Masra

information fournie par France 24 09/08/2025 à 22:22

Au Tchad, Succès Masra, ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition a été condamné à vingt ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable de "diffusion de message à caractère haineux et xénophobe" et de "complicité de meurtre" dans le cadre du drame de Mandakao où 42 personnes ont été tuées en mai dans un conflit inter-communautaire.

Vidéos les + vues

1

La vague de chaleur se renforce sur le sud de la France

information fournie par AFP 17:33
2
2

Nagasaki: une cloche restaurée sonne pour marquer les 80 ans de la bombe atomique

information fournie par AFP Video 17:48
3

Incendie de l'Aude: les pompiers sous tension à cause de la météo

information fournie par AFP 19:42
4
4

Manifestations pro et anti-migrants devant un hôtel à Londres

information fournie par AFP Video 14:08
5

Le sommet Trump-Poutine aura lieu le 15 août en Alaska

information fournie par AFP Video 14:07
6

Un avion largue de l'aide humanitaire au dessus de Gaza

information fournie par AFP Video 14:06
2
7

Grèce: des maisons ravagées par un incendie dans une ville près d'Athènes

information fournie par AFP Video 14:08
8

Les pompiers, ces "héros des Corbières"

information fournie par AFP 14:28
1

La France larguera 40 tonnes d'aide sur Gaza à partir de vendredi (ministre français)

information fournie par AFP 30 juil.
17
2

La sécurité, train-train quotidien des petits trains

information fournie par AFP Video 08 août
3

Madagascar : les Antandroy victimes des sécheresses et de l’inaction du gouvernement

information fournie par France 24 02 août
4

Impériale, Pauline Ferrand-Prévot fonce vers la victoire sur le Tour de France

information fournie par France 24 03 août
5

L'ex-Premier ministre Moussa Mara placé sous mandat de dépôt au Mali

information fournie par France 24 03 août
6

À bord d'un avion militaire français larguant de l'aide au-dessus de Gaza

information fournie par AFP Video 03 août
4
7

Vidéos d'otages israéliens à Gaza: Netanyahu demande l'aide du CICR, le Hamas pose ses conditions

information fournie par AFP 04 août
12
8

Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France

information fournie par France 24 04 août
1

Forte chaleur au travail : quels sont vos droits pendant l’été ?

information fournie par Ecorama 17 juil.
1
2

Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie, "très heureux" à sa sortie de prison

information fournie par AFP Video 18 juil.
3

Georges Abdallah salue la "mobilisation" qui a conduit à la décision de le libérer

information fournie par AFP Video 18 juil.
7
4

Top 5 IA du 18/07/2025

information fournie par Libertify 19 juil.
5

Nord: une immense tour d'habitation détruite par foudroyage pour remodeler un quartier

information fournie par AFP 20 juil.
3
6

Dermatose des bovins: vaccination obligatoire et abattage "total" dans les foyers d'infection

information fournie par AFP 16 juil.
7

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest et centrale

information fournie par AFP 17 juil.
10
8

Top 5 IA du 17/07/2025

information fournie par Libertify 18 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank