Des personnalités du monde du football, dont Zinédine Zidane, ont rendu mercredi hommage à Rolland Courbis, lors d'une messe en l'église de la Madeleine à Paris, deux jours après sa mort, à 72 ans.
Zidane et d'autres personnalités rendent hommage à Rolland Courbis à Paris
