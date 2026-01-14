Le CITEPA, l'organisme chargé de suivre les efforts de la France vers la neutralité carbone vient de publier une estimation des émissions du pays en 2025. La baisse ne devrait être que de 1,6%. C'est beaucoup trop peu. Elle devrait être de 4,6%. La France doit aussi renforcer son puit de carbone forestier qui s'effondre car pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra que les émissions de gaz à effet de serre résiduelles soient compensées par l'absorption des forêts et sols.
Les émissions de la France baissent trop peu, trop lentement
