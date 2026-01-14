L'Assemblée nationale rejette la motion de censure déposée par La France insoumise contre le gouvernement de Sébastien Lecornu pour protester contre la signature samedi du traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur. IMAGES
Mercosur: la motion de censure de La France insoumise rejetée
