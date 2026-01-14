 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercosur: la motion de censure de La France insoumise rejetée

information fournie par AFP Video 14/01/2026 à 18:06

L'Assemblée nationale rejette la motion de censure déposée par La France insoumise contre le gouvernement de Sébastien Lecornu pour protester contre la signature samedi du traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur. IMAGES

Agriculteurs en colère
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13 janv.
2

Des tracteurs en centre-ville à Toulouse, près de la préfecture, malgré l'interdiction

information fournie par AFP Video 08:19
3

Colère agricole: les tracteurs de la FNSEA et des JA quittent la capitale

information fournie par AFP Video 08:20
1
4

CAN 2025 au Maroc : le supporter phare de la RD Congo interdit de stade pour sorcellerie ?

information fournie par France 24 13 janv.
5

Coupe de France : l'OM s'amuse contre Bayeux (9-0) et affrontera Rennes

information fournie par France 24 07:17
6

Trump menace d'agir "de manière très forte" si l'Iran exécute des manifestants

information fournie par AFP 07:53
3
7

Musées : la France fait payer plus cher les visiteurs non-européens

information fournie par France 24 10:54
8

Procès en appel de Marine Le Pen: "moins d'hostilité", note son avocat

information fournie par AFP Video 12:00
1

La première cohorte du nouveau "service national" vise 3.000 jeunes (Vautrin)

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
2

Iran: les "émeutiers" ne doivent pas semer le trouble (président)

information fournie par AFP Video 11 janv.
3

Mexico : des manifestants dans les rues contre l'intervention des USA au Venezuela

information fournie par AFP Video 11 janv.
4

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
5

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
6

Alexandre Fretti (DG d'Orisha) : "L'Europe est déclassée sur le combat de l'IA !"

information fournie par Ecorama 09 janv.
1
7

CES de Las Vegas : la French Tech a-t-elle convaincu ?

information fournie par Ecorama 09 janv.
8

TIC TECH – IA : les milliards d’Elon Musk, fuite des patrons, la French Tech sous tension

information fournie par Ecorama 09 janv.
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Kiev évoque de "réels progrès" après les discussions avec les Américains sur la fin de la guerre

information fournie par AFP 15 déc. 2025
31
8

Réduction, déduction, crédit d’impôt : comment s’y retrouver pour payer moins ?

information fournie par Boursorama 16 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank