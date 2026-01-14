Le pétrolier sous pavillon russe saisi par les Etats-Unis est entré dans les eaux britanniques

Un pétrolier anciennement connu sous le nom de Bella-1, avant de devenir le Marinera, aux côtés d'un navire des garde-côtes américains, en mer dans le Moray Firth, au nord de l'Écosse, le 14 janvier 2026 ( AFP / ANDY BUCHANAN )

Un pétrolier battant pavillon russe, arraisonné et saisi la semaine dernière dans l'Atlantique nord, est entré dans les eaux territoriales du Royaume-Uni accompagné d'un navire des garde-côtes américains, a indiqué le gouvernement britannique mercredi.

Le Marinera, auparavant nommé Bella-1, a été localisé au nord de l'Ecosse.

Le navire "est entré dans les eaux du Royaume-Uni pour refaire le plein de fournitures essentielles - incluant la nourriture et l'eau pour l'équipage - avant de poursuivre sa route", a indiqué un porte-parole du gouvernement.

Le ministère de la Défense britannique avait indiqué la semaine dernière avoir apporté un soutien "opérationnel" aux forces américaines dans la saisie entre le Royaume-Uni et l'Islande de ce pétrolier qu'elles poursuivaient depuis plusieurs jours.

Le pétrolier était sous sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens présumés avec l'Iran et le groupe chiite libanais Hezbollah.

Il était poursuivi depuis le 21 décembre par les garde-côtes américains après avoir été en route vers le Venezuela, dans le cadre du blocus de Washington visant des pétroliers liés à ce pays. Il ne transportait pas de cargaison, selon le site spécialisé TankerTrackers.

Le Premier ministre écossais John Swinney a reproché au gouvernement britannique de ne pas l'avoir informé de l'arrivée du pétrolier.

"J'aurais espéré être prévenu à l'avance des mesures prises pour prendre en charge le pétrolier dans le Moray Firth", une baie du nord-est de l'Ecosse, a-t-il déclaré à l'agence Press Association.