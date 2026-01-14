Aux abords du Louvre, les touristes accueillaient mercredi avec résignation la hausse de 45% du prix d'entrée pour les visiteurs hors-UE, une mesure quasiment sans équivalent en Europe.
Au Louvre, les touristes réagissent à la hausse des prix pour les visiteurs hors-UE
