Les feux de forêts ont brûlés 15 000 ha en Argentine. Si ces incendies ont pris une telle ampleur, c'est en partie en raison de la sécheresse qui frappe le continent sud-américain. C'est l'une des conséquences du phénomène climatique La Niña, en cours. Il vient dessécher les végétaux qui avaient poussés en masse avec les pluies dues au phénomène inverse, El Niño, l'an dernier, fournissant ainsi le combustible de ces feux. En cause, aussi, les plantations de pins, un arbre très inflammable.
Les causes environnementales des méga-feux en Argentine
