Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli par le patron de Dassault Aviation, Eric Trappier, à son arrivée à la nouvelle usine de l'industriel aéronautique français, où sont aménagés des fuselages du Rafale, en marge d'une visite à Paris pour rencontre le président Macron.
Zelensky arrive chez Dassault à Cergy-Pontoise
