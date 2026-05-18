Plus de 50 ans après les premières disparitions, des fouilles ont repris lundi dans l'Yonne, pour tenter de retrouver les dépouilles de victimes du tueur en série Emile Louis, mort en prison en 2013.
Yonne: nouvelles fouilles pour exhumer des victimes du tueur en série Emile Louis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro