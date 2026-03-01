Les Iraniens de Los Angeles célèbrent la mort présumée du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, après qu'Israël et les États-Unis ont lancé une attaque d'une ampleur sans précédent visant à renverser la République islamique. Le président américain Donald Trump a déclaré sur Truth Social que Khamenei était mort, bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation de la part de Téhéran. IMAGES
Les Iraniens de Los Angeles célèbrent la mort présumée de Khamenei
