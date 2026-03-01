 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Iraniens de Los Angeles célèbrent la mort présumée de Khamenei

information fournie par AFP Video 01/03/2026 à 09:18

Les Iraniens de Los Angeles célèbrent la mort présumée du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, après qu'Israël et les États-Unis ont lancé une attaque d'une ampleur sans précédent visant à renverser la République islamique. Le président américain Donald Trump a déclaré sur Truth Social que Khamenei était mort, bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation de la part de Téhéran. IMAGES

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

"Tout ce qui peut contribuer à la liberté du peuple iranien va dans le bon sens"(Le Pen)

information fournie par AFP Video 28 févr.
3
2

"Opération" de Washington et Israël contre la "menace existentielle" iranienne (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 28 févr.
1
3

Des personnes se réfugient dans un hôtel à Tel-Aviv

information fournie par AFP Video 28 févr.
4

Japon: le spectacle des fleurs de prunier ravit les habitants de Tokyo avant le printemps

information fournie par AFP Video 28 févr.
5

Clinton assure n'avoir rien su des crimes de son ancien ami Epstein

information fournie par AFP Video 28 févr.
6

"Nous sommes très proches de la victoire finale", dit le fils du dernier chah d'Iran

information fournie par AFP Video 28 févr.
2
7

Danse: le bûcher du Boléro de Béjart enflamme Istanbul avant Paris

information fournie par AFP Video 28 févr.
2
8

Moyen-Orient: l'ONU déplore les frappes et appelle "toutes les parties à la raison"

information fournie par AFP Video 28 févr.
1

Dans l'hiver glacial ukrainien, un boulanger français apporte du réconfort avec son pain

information fournie par AFP 22 févr.
2

Dans les zones inondées du Maroc, un ramadan loin des célébrations traditionnelles

information fournie par AFP Video 22 févr.
3

Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest

information fournie par AFP Video 22 févr.
4

Dans les zones inondées du Maroc, un ramadan loin des célébrations traditionnelles

information fournie par AFP 22 févr.
5

À Lyon, l'ultradroite rend hommage au "camarade" Quentin Deranque

information fournie par AFP Video 22 févr.
6

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
7

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
8

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
9
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank