Plusieurs centaines de personnes manifestent près de l'ambassade des États-Unis à Bagdad contre les frappes américano-israéliennes en Iran. Les manifestants se sont rassemblés près de la Zone verte de Bagdad, où se trouve l'ambassade américaine, et certains ont tenté de franchir le cordon de sécurité pour entrer dans le secteur, mais en ont été empêchés. IMAGES
Irak: manifestation contre les frappes en Iran près de l’ambassade américaine à Bagdad
