Jordan Bardella appelle la gauche "dite modérée" à "rompre définitivement avec LFI"

information fournie par AFP Video 01/03/2026 à 09:15

En meeting à Perpignan pour soutenir le maire RN Louis Alliot, candidat à sa réélection, le président du Rassemblement national Jordan Bardella appelle la gauche "dite modérée" à "rompre définitivement avec LFI". SONORE

Municipales 2026
