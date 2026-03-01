En meeting à Perpignan pour soutenir le maire RN Louis Alliot, candidat à sa réélection, le président du Rassemblement national Jordan Bardella appelle la gauche "dite modérée" à "rompre définitivement avec LFI". SONORE
Jordan Bardella appelle la gauche "dite modérée" à "rompre définitivement avec LFI"
