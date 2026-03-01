 Aller au contenu principal
Israël: les secours sur le site d'une frappe iranienne meurtrière sur le centre d'Israël

information fournie par AFP Video 01/03/2026 à 16:51

Des secouristes interviennent sur les lieux d'une frappe de missile iranien dans la ville de Bet Shemesh, dans le centre d'Israël. Neuf personnes ont été tuées dans le secteur de Bet Shemesh quand un bâtiment s'est effondré à la suite d'une "frappe directe" de missile iranien, selon les services de secours. IMAGES

Proche orient
Etats-Unis / Iran
