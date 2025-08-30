Xavier Pasco: "Aujourd'hui on banalise l'espace, autrefois c'était sacré"

information fournie par France 24 • 30/08/2025 à 21:34

L'espace est un nouveau terrain de compétition entre grandes puissances : Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, UE. Les sociétés privées participent aussi à cette course, en premier lieu Elon Musk, avec SpaceX, qui compte déjà plus de 7000 satellites. Un nouveau paysage géopolitique se dessine au-dessus de nos têtes, faut-il s'en inquiéter?

Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de "Géopolitique de l'espace, la guerre du ciel est déclarée" était l'Invité d'Au Cœur de l'Info Weekend.