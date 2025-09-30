 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Xavier Iacovelli (Renaissance) : "On doit donner un gain politique à la gauche"

information fournie par France 24 30/09/2025 à 21:14

Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait composer son gouvernement dans les prochains jours, les Républicains posent leurs conditions pour rester au gouvernement. Pour Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine et secrétaire général délégué de Renaissaance, "on n'a pas vocation à se séparer de la droite". De l'autre côté, le sénateur estime qu'il "faut continuer les discussions avec la gauche".

