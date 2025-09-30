Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait composer son gouvernement dans les prochains jours, les Républicains posent leurs conditions pour rester au gouvernement. Pour Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine et secrétaire général délégué de Renaissaance, "on n'a pas vocation à se séparer de la droite". De l'autre côté, le sénateur estime qu'il "faut continuer les discussions avec la gauche".
Xavier Iacovelli (Renaissance) : "On doit donner un gain politique à la gauche"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro