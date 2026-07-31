 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RD Congo : l'opposition monte au créneau après la validation de la loi référendaire

information fournie par France 24 31/07/2026 à 12:27

En RD Congo, la Cour constitutionnelle a validé la loi référendaire ouvrant la voie à un possible troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. La coalition d'opposition C64 monte au créneau et donne rendez-vous au peuple congolais le 15 août. Prince Epenge, l'un des porte-parole de la coalition Lamuka et membre de la plateforme C64, est notre invité.

Vidéos les + vues

1

Crète: un incendie de forêt fait rage sur l'île grecque

information fournie par AFP Video 30 juil.
2

Incendie en Gironde: aux lisières du mégafeu, des brûlages pour contrer les flammes

information fournie par AFP Video 30 juil.
3

Grèce: 300 pompiers face aux incendies en Crète, 8.000 évacués

information fournie par AFP 30 juil.
4

Ukraine: les habitants de Kiev trouvent refuge dans le métro lors des alertes aériennes

information fournie par AFP Video 30 juil.
5

Incendie en Gironde : la "symbolique très forte" des vacanciers sous leur parasol

information fournie par AFP Video 30 juil.
1
6

Après l'incendie dans le sud-ouest de la France, des habitants redoutent "le début de la crise"

information fournie par AFP 04:39
7

L’UEFA riposte face au projet de la Fifa

information fournie par France 24 07:09
8

Italie: sept disparus après l'effondrement d'un immeuble en Sicile

information fournie par AFP Video 08:06
1

Incendie en Espagne: les flammes ravagent la campagne à l'ouest de Madrid

information fournie par AFP Video 25 juil.
2

Test réussi de la mégafusée Starship, le premier depuis l'entrée en Bourse de SpaceX

information fournie par AFP 25 juil.
13
3

Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse

information fournie par AFP 25 juil.
6
4

Sud-Ouest: environ 200.000 "réfugiés du feu" évacués, le record de surfaces brûlées de 2022 déjà battu

information fournie par AFP 25 juil.
10
5

En Inde, fin de la fronde étudiante après la démission du ministre de l'Education

information fournie par AFP 25 juil.
6

Incendie en Gironde: un centre d'accueil à Bordeaux pour les évacués

information fournie par AFP Video 25 juil.
7

Recréer la tapisserie de Bayeux: le défi d'une artiste basée en Angleterre

information fournie par AFP Video 25 juil.
8

Incendie: 5.000 à 6.000 personnes hébergées au centre d'accueil de Bordeaux (maire)

information fournie par AFP Video 25 juil.
1

Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans le sud

information fournie par AFP Video 03 juil.
3
2

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
3

Estelle Brachlianoff (Veolia) : “Notre action est au plus haut depuis 2008, et on a encore du potentiel d’appréciation !”

information fournie par Ecorama 09 juil.
2
4

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
5

En Iran, soif de vengeance et zéro compromis lors d'ultimes adieux à Khamenei

information fournie par AFP 09 juil.
6
6

Macron est en Syrie pour une visite inédite

information fournie par AFP Video 07 juil.
2
7

L'Ukraine pourrait apporter à l'Otan des capacités de défense "extraordinaires"

information fournie par AFP Video 07 juil.
3
8

CEFP : le point sur le deuxième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 07 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank