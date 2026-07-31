En RD Congo, la Cour constitutionnelle a validé la loi référendaire ouvrant la voie à un possible troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. La coalition d'opposition C64 monte au créneau et donne rendez-vous au peuple congolais le 15 août. Prince Epenge, l'un des porte-parole de la coalition Lamuka et membre de la plateforme C64, est notre invité.
RD Congo : l'opposition monte au créneau après la validation de la loi référendaire
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