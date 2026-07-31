Environ une centaine de personnes - pompiers, élus de Lège-Cap-Ferret, policiers, membres de la Croix Rouge - observent une minute de silence en hommage aux deux soldats du Sdis33, Anthony Berthôme et Wilfried Schmitter, morts en luttant contre un feu à Mérignac, près de Bordeaux. IMAGES
Gironde: Minute de silence pour les pompiers décédés en luttant contre un feu à Mérignac
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