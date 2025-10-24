Liquide, sécurisé, le Livret A est l'un des placements préférés des Français mais son rendement est de moins en moins attrayant. Que faire quand on veut plus de son épargne ? Les alternatives existent mais sont parfois mal connues et comportent souvent une part de risque. Pendant ce webinaire d'une durée d'une heure, Thomas Baudry, chef de produit marketing Bourse a abordé les différentes possibilités avec des réponses et des solutions concrètes, des fonds en euros aux actions en passant par les ETF. Il a également répondu aux questions des clients de BoursoBank.
Webinaire : quelles alternatives au Livret A ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro