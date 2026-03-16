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Webinaire : immobilier, faut-il investir dans les SCPI en 2026 ?

information fournie par BoursoBank 16/03/2026 à 14:34

Après une année 2025 de stabilisation mais aussi d'opportunités, comment se présente le marché de la pierre-papier en 2026 ? Quelles secteurs souffrent encore ? Quels sont ceux qui s'en sortent le mieux ? Est-il toujours tant d'investir dans les SCPI ?

L'occasion de rappeler ce qu'est une SCPI, son fonctionnement, ses caractéristiques, ses frais, mais aussi les autres produits similaires comme les SCI ou encore les OPCI.

Lors du webinaire diffusé en direct le 25 février, nos experts ont répondu aux questions des clients de BoursoBank, tout en présentant les produits disponibles, en partenariat avec Swiss Life Asset Managers France et Sofidy.

Avec la participation de :

Nicolas Van Den Hende, D irecteur de l'épargne chez Sofidy

Xavier Royet, Responsable Relations Clientèle Distribution chez Swiss Life AM France

Frédéric Gérard, Responsable marketing Bourse chez BoursoBank

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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BoursoBank donne accès à  une gamme de SCPI en direct, A  partir de 0% frais d'entrée.

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Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

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