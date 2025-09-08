Vrai ou faux ? Est-ce que l'argent fait le bonheur ?

Dans cette vidéo en partenariat avec Urbania, on se demande si l'argent fait le bonheur. La réponse du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman est plutôt oui... mais jusqu'à un certain point... On vous explique.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.