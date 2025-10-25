Laurent Wauquiez, patron des députés LR, se félicite devant la presse à l'Assemblée nationale de l'approbation par une large coalition de députés de son amendement rejetant le gel du barème de l'impôt sur le revenu.
Budget: Laurent Wauquiez se félicite du gel du barème de l'impôt sur le revenu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro