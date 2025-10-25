 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les égoutiers de Paris, travailleurs de l'ombre essentiels à la ville lumière

information fournie par AFP Video 25/10/2025 à 18:23

Chaque jour de la semaine, les quelques 260 égoutiers de la capitale écument 2.600 kilomètres de galeries pour nettoyer, entretenir et réparer ce canal d'assainissement né à l'époque haussmannienne, au XIXe siècle, où s'écoulent eaux usées et eau de pluie.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
2

Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS

information fournie par AFP 23 oct.
4
3

Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés, six hommes tués

information fournie par AFP Video 24 oct.
4

Lola: perpétuité incompressible pour la meurtrière, première femme condamnée à cette peine maximale

information fournie par AFP 24 oct.
3
5

Rubio optimiste sur la mise en place d'une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 24 oct.
5
6

Présidentielle en Côte d'ivoire : derniers préparatifs avant le scrutin

information fournie par France 24 24 oct.
7

Lola: perpétuité incompressible pour la meurtrière, "évidemment sans surprise" pour la défense

information fournie par AFP Video 10:06
8

Budget: Laurent Wauquiez se félicite du gel du barème de l'impôt sur le revenu

information fournie par AFP Video 18:23
5
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Nicolas Sarkozy, "un détenu pas comme les autres"

information fournie par France 24 21 oct.
3

Sous-marins, terres rares: des avancées entre Washington-Canberra

information fournie par AFP 21 oct.
4

Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
5

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
6

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
7

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
8

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 16 oct.
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank