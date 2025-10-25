Chaque jour de la semaine, les quelques 260 égoutiers de la capitale écument 2.600 kilomètres de galeries pour nettoyer, entretenir et réparer ce canal d'assainissement né à l'époque haussmannienne, au XIXe siècle, où s'écoulent eaux usées et eau de pluie.
Les égoutiers de Paris, travailleurs de l'ombre essentiels à la ville lumière
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro