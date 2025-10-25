Quel est le pouvoir des mots? Les mots peuvent-ils être des armes pour dominer, conquérir, mener des guerres, façonner la réalité politique, manipuler le réel? Ce sont ces questions que pose le dernier essai de Barbara Cassin, philologue et philosophe, académicienne et autrice de: "La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe" (éditions Flammarion), elle était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Barbara Cassin: "Trump et Poutine croient en la puissance du langage, et l'utilisent à leurs fins"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro