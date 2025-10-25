 Aller au contenu principal
Barbara Cassin: "Trump et Poutine croient en la puissance du langage, et l'utilisent à leurs fins"

information fournie par France 24 25/10/2025 à 21:55

Quel est le pouvoir des mots? Les mots peuvent-ils être des armes pour dominer, conquérir, mener des guerres, façonner la réalité politique, manipuler le réel? Ce sont ces questions que pose le dernier essai de Barbara Cassin, philologue et philosophe, académicienne et autrice de: "La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe" (éditions Flammarion), elle était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.

Donald Trump
Vladimir Poutine

