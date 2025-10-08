Gagner l'hiver dernier le Vendée Globe était déjà un exploit. Le navigateur Charlie Dalin a révélé mercredi qu'il l'a accompli en se sachant atteint d'une forme rare de cancer qui l'oblige à mettre sa carrière entre parenthèses.
Voile: Charlie Dalin révèle avoir remporté le Vendée Globe atteint d'un cancer
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro