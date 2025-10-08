Une suspension de la réforme des retraites pourrait coûter très cher à la France, mais l'option est désormais sur la table : c'est peut-être le prix à payer pour obtenir un consensus sur le budget 2026 et ainsi tenter de résoudre la crise politique qui pèse lourdement sur les finances publiques.
Vers une suspension de la réforme des retraites en France ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro