Vers une suspension de la réforme des retraites en France ?

information fournie par France 24 08/10/2025 à 22:38

Une suspension de la réforme des retraites pourrait coûter très cher à la France, mais l'option est désormais sur la table : c'est peut-être le prix à payer pour obtenir un consensus sur le budget 2026 et ainsi tenter de résoudre la crise politique qui pèse lourdement sur les finances publiques.

Budget France
Réforme des retraites

L'offre BoursoBank