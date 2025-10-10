 Aller au contenu principal
Viols de Mazan: peine alourdie en appel contre le dernier accusé

information fournie par AFP Video 10/10/2025 à 12:53

Le procès en appel des viols de Mazan s'est soldé par 10 ans de prison pour l'unique accusé, refermant la page judiciaire d'une affaire qui a touché le monde entier.

