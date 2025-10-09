 Aller au contenu principal
Le cercueil au nom de Robert Badinter remonte la rue Soufflot vers le Panthéon

information fournie par AFP Video 09/10/2025 à 22:13

Le cercueil au nom de Robert Badinter, décédé en février 2024 à l'âge de 95 ans, remonte la rue Soufflot en direction du Panthéon, au centre de Paris, avant une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron. IMAGES

