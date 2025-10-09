Le cercueil au nom de Robert Badinter, décédé en février 2024 à l'âge de 95 ans, remonte la rue Soufflot en direction du Panthéon, au centre de Paris, avant une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron. IMAGES
Le cercueil au nom de Robert Badinter remonte la rue Soufflot vers le Panthéon
