Bourso Topo : 5 idées fausses concernant l’assurance-vie

information fournie par Boursorama 16/09/2025 à 10:20

L'assurance-vie séduit les Français, mais reste mal comprise. Si elle représente près de 40% du patrimoine financier des ménages, de nombreuses idées reçues persistent: non, l'épargne n'est pas bloquée huit ans; non, il n'est pas interdit d'en détenir plusieurs ou d'y investir après 70 ans. La clause bénéficiaire peut aussi être modifiée, sauf acceptation formelle. Enfin, ce placement reste rentable, avec des rendements variables selon les supports choisis. Tour d'horizon des principales confusions à dissiper avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.

