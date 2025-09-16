Bourso Topo : 5 idées fausses concernant l’assurance-vie

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie ! En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée. Ce contrat présente un risque de perte en capital

L'assurance-vie séduit les Français, mais reste mal comprise. Si elle représente près de 40% du patrimoine financier des ménages, de nombreuses idées reçues persistent: non, l'épargne n'est pas bloquée huit ans; non, il n'est pas interdit d'en détenir plusieurs ou d'y investir après 70 ans. La clause bénéficiaire peut aussi être modifiée, sauf acceptation formelle. Enfin, ce placement reste rentable, avec des rendements variables selon les supports choisis. Tour d'horizon des principales confusions à dissiper avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.