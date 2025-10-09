Mbappé: "Je suis plus tranquille à Madrid" qu'à Paris

"Je suis plus tranquille à Madrid" qu'à Paris grâce à un "cadre de vie différent", a confié jeudi Kylian Mbappé, qui pense pouvoir jouer contre l'Azerbaïdjan en qualifications pour le Mondial-2026.
