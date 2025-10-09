Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages, après de fortes pressions du président américain Donald Trump. Selon le bureau de Benjamin Netanyahu, l'accord a été signé jeudi en Egypte, et il entrera en vigueur dans les 24 heures suivant son approbation par le gouvernement israélien. Que prévoit précisément cet accord ?
Gaza: que prévoit l'accord Israël-Hamas ?
