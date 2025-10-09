Gisèle Pelicot sort de la cour d'assises d'appel du Gard sous l'acclamation du public après la condamnation à 10 ans de prison, soit un an de plus qu'en première instance, de l'unique accusé ayant fait appel dans le dossier des viols de Mazan.
Procès en appel de Mazan: sortie de Gisèle Pelicot après le prononcé de la peine
