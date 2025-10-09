 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai remporte le prix Nobel de littérature

information fournie par AFP Video 09/10/2025 à 22:12

Le prix Nobel de littérature 2025 a été décerné jeudi à l'écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai, dont l'oeuvre explore les thèmes de la dystopie et de la mélancolie.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Tel Aviv: veillée aux bougies pour marquer le deuxième anniversaire du 7-Octobre

information fournie par AFP Video 08 oct.
2

Arverne fait le point sur ses ambitions

information fournie par Boursorama 08 oct.
3

Veillée publique pour Robert Badinter à Paris

information fournie par AFP Video 11:48
1
4

Procès en appel des viols de Mazan : Gisèle Pelicot sort du tribunal

information fournie par AFP Video 08 oct.
5

Une veillée publique au conseil constitutionnel organisée en hommage à Badinter

information fournie par AFP Video 08:03
6

Top 5 IA du 08/10/2025

information fournie par Libertify 05:00
7

Israël et le Hamas annoncent un accord de cessez-le-feu à Gaza sous l'égide de Trump

information fournie par AFP 06:50
6
8

L'Afghanistan frappé par sa pire sécheresse depuis 30 ans

information fournie par France 24 10:36
1
1

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
2

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
3

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
4

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
5

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
6

Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante

information fournie par AFP Video 06 oct.
7

Madagascar: plusieurs centaines d'étudiants manifestent à Antananarivo

information fournie par AFP 06 oct.
8

"Ultimes négociations" de Lecornu: "C'est triste l'image que ça donne" (Tondelier)

information fournie par AFP Video 06 oct.
1

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
2

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
3

Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel

information fournie par Boursorama 25 sept.
4

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 19 sept.
5

Nestlé : limoger son PDG pour sortir de la crise ?

information fournie par Boursorama 17 sept.
6

Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
2
7

Gaz : pourquoi notre facture a doublé en 10 ans ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
3
8

BCE : combien de temps va durer la pause ?

information fournie par Ecorama 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank