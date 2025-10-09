Le prix Nobel de littérature 2025 a été décerné jeudi à l'écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai, dont l'oeuvre explore les thèmes de la dystopie et de la mélancolie.
L'écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai remporte le prix Nobel de littérature
