Vinaigre de citrouille, yuzu de maïs: le célèbre restaurant noma ouvre une boutique

information fournie par AFP Video 03/11/2025 à 15:56

Sacré meilleur restaurant du monde à cinq reprises, noma, temple de la gastronomie à Copenhague, ouvre ses portes aux cuisiniers amateurs à travers une boutique.

