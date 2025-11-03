Sacré meilleur restaurant du monde à cinq reprises, noma, temple de la gastronomie à Copenhague, ouvre ses portes aux cuisiniers amateurs à travers une boutique.
Vinaigre de citrouille, yuzu de maïs: le célèbre restaurant noma ouvre une boutique
