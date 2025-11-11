Une érosion côtière majeure causée par le typhon Kalmaegi a fait apparaître une épave vieille de plusieurs siècles au Vietnam offrant ainsi l'opportunité de récupérer ce qui pourrait être une découverte historique majeure, selon des experts.
Vietnam: le typhon Kalmaegi fait apparaître une épave ancienne
